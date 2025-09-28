Detuvieron a un sexto sospechoso por el triple femicidio

Buenos Aires. Durante una serie de allanamientos, efectivos policiales detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco. Mientras volvía a su domicilio en Florencio Varela, personal de la Policía de la Provincia se Buenos Aires detuvo a Ariel Giménez, ciudadano argentino de 29 años.

De acuerdo con los primeros elementos de la causa, a Giménez se lo considera el sexto detenido en el expediente y habría sido contratado por la banda narco para una tarea específica: cavar el pozo en el que fueron enterrados los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las pesquisas indican que Giménez no formaba parte del grupo que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, pero cumplió un rol clave al realizar el pozo y sepultar a las víctimas. Fuentes consultadas informaron que la aprehensión del sospechoso se realizó cuando agentes que seguían sus movimientos lo interceptaron en el trayecto de regreso a su vivienda, en el mismo distrito donde ocurrieron los hechos.

Según trascendió, el acusado no sabía sobre el allanamiento en su vivienda dado que no le pudieron alertar sobre la presencia policial porque días atrás había tirado su celular al hacerse público el triple femicidio. Al desconocer el operativo, fue capturado cerca de su vivienda.

Esta detención se suma a las realizadas en los días previos, en las que ya habían sido apresadas cinco personas vinculadas en distintos niveles con la organización delictiva investigada. Las mismas fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos. A ellos se suma Víctor Sotacuro Lázaro fue detenido en la noche del viernes en la ciudad de Villazón, Bolivia.