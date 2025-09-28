Dos hombres con pasamontañas y barreta fueron sorprendidos en un auto de alta gama

La Policía detuvo a dos hombres que circulaban en un vehículo de alta gama con guantes, pasamontañas y una barreta de hierro. También llevaban dinero, teléfonos celulares y otras herramientas.

El procedimiento se llevó a cabo en barrio Yapeyú, donde personal policial advirtió la actitud sospechosa de los ocupantes del rodado. Al realizar la requisa, encontraron cinco celulares, dinero en efectivo, guantes, pasamontañas y una barreta de hierro, además de otras herramientas.

Los hombres quedaron a disposición de la fiscalía de turno, mientras que el vehículo y los elementos secuestrados fueron trasladados como parte de la investigación.