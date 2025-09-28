Estancia Vieja: Usurpó un terreno, construyó una casa y tuvo que desarmarla

Un integrante de la Fuerza Aérea usurpó durante varios años un terreno en la localidad de Estancia Vieja, fue denunciado por el propietario y se vio obligado a desalojarlo por orden de la justicia. Se trata de un cabo que fue imputado por la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz, al tiempo que el predio le pertenece a una familia de Buenos Aires que le había pedido al uniformado que lo cuide de posibles usurpadores.

Los denunciantes fueron patrocinados por el abogado Carlos María Cardeilhac, quien llevaron adelante una batalla judicial para lograr que el militar (identificado como Leonel José Esquivel) abandone el predio donde había iniciado una construcción.

Tras haberse librado la orden de desalojo, Esquivel desmontó en tiempo récord la casa que había levantado en el terreno.

«Se llevó ladrillo por ladrillo y sufrió una pérdida importante por haber usurpado un terreno ajeno. Es un claro ejemplo para otros usurpadores de la zona que creen que pueden ocupar ilegalmente tierras ajenas. El que usurpa un terreno terminará imputado y deberá pagar daños y perjuicios, no se la llevarán de arriba»; destacó el abogado.