La Policía detuvo a cuatro hombres que intentaban desarmar un vehículo en Córdoba

El operativo ocurrió en barrio Villa Siburu, donde efectivos policiales realizaban un control preventivo. En el lugar detectaron un auto estacionado que tenía pedido judicial y, al acercarse, sorprendieron a cuatro personas que desarmaban otro rodado. Al notar la presencia policial, intentaron escapar, pero fueron detenidos en el lugar.

Durante el procedimiento se secuestraron los dos vehículos, un arma de fuego, documentación apócrifa, patentes, dinero y teléfonos celulares. Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.