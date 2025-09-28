Murió un chico de 13 años y es la quinta muerte repentina en Córdoba

Un chico de 13 años murió repentinamente mientras jugaba un partido de fútbol en la localidad de Sebastián Elcano, en el norte cordobés. La víctima era oriunda de Las Arrias y se descompensó en medio del encuentro, sin que pudieran reanimarlo. Su partida generó una profunda tristeza en familiares, amigos e instituciones deportivas de la región.

Este episodio se convierte en la quinta muerte repentina de un menor en Córdoba en pocas semanas, lo que enciende la alarma en la comunidad. El primer caso se produjo el 12 de septiembre en la ciudad de Córdoba, cuando un adolescente de 13 años falleció en un partido en el Club Atlético San Lorenzo.

Días más tarde, Facundo Gabriel Arias Prieto, también de 13 años, perdió la vida en Villa Carlos Paz tras descompensarse durante una clase de educación física en el IPEM 359.

El tercer episodio ocurrió el 17 de septiembre en el comedor de la Guarnición Aérea Ipet 251, donde un estudiante se desplomó repentinamente y fue diagnosticado con un coágulo en la cabeza.

El cuarto caso fue el de Theo Toledo, un niño de 7 años que murió en Capilla de los Remedios mientras participaba en un cumpleaños.

Ahora, con la muerte de este adolescente de 13 años en Sebastián Elcano, Córdoba suma cinco muertes repentinas de niños y adolescentes en un lapso muy breve, lo que genera preocupación y dolor en toda la provincia.