Otro futbolista falleció en la cancha, esta vez en Villa Dolores

Una profunda conmoción se vive en Villa Dolores tras la muerte de Eduardo Calderón, quien se descompensó este sábado por la tarde mientras disputaba un partido de fútbol senior en la cancha de barrio El Milagro.

Pese a los intentos por asistirlo, el jugador no logró ser reanimado. Su fallecimiento enluta a familiares, amigos y compañeros de equipo, que lo recordarán por su pasión por el deporte y por los momentos compartidos en las canchas locales.

Este hecho se suma a otros fallecimientos similares ocurridos recientemente en la región. En septiembre un hombre murió jugando al fútbol en el predio de la UCFA, en Córdoba capital. En mayo, un vecino de Carlos Paz falleció en pleno partido durante un encuentro deportivo local. En agosto, otro jugador perdió la vida en Villa Giardino en plena cancha. Asimismo, meses atrás, un hombre de 64 años murió mientras disputaba un campeonato en Villa Carlos Paz.

Estos casos reflejan la preocupación creciente en torno a los controles médicos y la prevención de riesgos en torneos y actividades deportivas amateurs en la provincia.