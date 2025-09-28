Perdió el control y chocó contra un poste en plena madrugada

En la madrugada de este domingo, personal policial y de tránsito intervino en un accidente ocurrido en la intersección de avenida Ambrosio Olmos y bulevar Chacabuco, en barrio Nueva Córdoba.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Mini Cooper que, por causas que se investigan, perdió el control y terminó impactando contra un poste de alumbrado público. La estructura cayó sobre la calzada, generando una interrupción parcial del tránsito en el sector.

La conductora del vehículo y su acompañante resultaron ilesas, aunque el impacto provocó importantes daños materiales. Al momento, efectivos policiales y personal de tránsito trabajan para normalizar la circulación y retirar los restos de la columna caída.