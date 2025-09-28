Pesar en Carlos Paz por la muerte de un médico histórico

El reconocido médico Carlos José Borgatello, de 72 años, falleció este domingo en Carlos Paz. Su partida genera pesar tanto en el ámbito de la salud como en la política local, donde dejó una huella profunda.

Borgatello trabajó durante muchos años en el Hospital Domingo Funes, donde ejerció funciones médicas y también se desempeñó como vicedirector, cargo desde el cual impulsó mejoras en la gestión hospitalaria.

En paralelo, tuvo una activa participación política como dirigente del Partido Justicialista de Punilla, siendo una figura de consulta y referencia en la región.

Sus restos son velados en la sala “Jaspe”, ubicada en avenida General Paz 323 de Villa Carlos Paz, y serán inhumados este lunes 29 de septiembre a las 11:00 en el Cementerio de la ciudad.