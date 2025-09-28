Pidió a motociclistas que dejaran de hacer ruido y le destrozaron el auto

Personal policial de la localidad de Freyre, con colaboración de la División Investigaciones de San Francisco, llevó adelante una serie de allanamientos en Brinkmann vinculados a un hecho de violencia urbana ocurrido días atrás.

La investigación comenzó tras la denuncia de un vecino, quien relató que en la madrugada del sábado un grupo de motociclistas y personas que se movilizaban en dos autos y una camioneta dañaron su vehículo, luego de que él les pidiera que dejaran de hacer ruidos molestos en la vía pública.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos cuatro hombres, de entre 18 y 32 años de edad. En el marco de los allanamientos también se secuestraron tres teléfonos celulares, una motocicleta y diversos elementos relacionados con la causa.

Los aprehendidos junto al material incautado fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades.