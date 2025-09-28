Río Cuarto: desarticularon una fiesta clandestina con 160 asistentes

En la madrugada de este domingo, la Policía de Córdoba intervino en una fiesta clandestina que se desarrollaba en la ciudad de Río Cuarto con la participación de unas 160 personas.

Según se informó, el evento carecía de autorización y, además, se constató la comercialización de entradas, lo que derivó en un operativo conjunto con personal de Espectáculos Públicos.

Finalmente, se procedió a la clausura del lugar y se labraron las actuaciones correspondientes.