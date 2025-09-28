Fiesta ilegal

Río Cuarto: desarticularon una fiesta clandestina con 160 asistentes

El encuentro no tenía autorización y se detectó la venta de entradas; personal de Espectáculos Públicos procedió a la clausura del lugar.
Sucesos
domingo, 28 de septiembre de 2025 · 16:10

En la madrugada de este domingo, la Policía de Córdoba intervino en una fiesta clandestina que se desarrollaba en la ciudad de Río Cuarto con la participación de unas 160 personas.

Según se informó, el evento carecía de autorización y, además, se constató la comercialización de entradas, lo que derivó en un operativo conjunto con personal de Espectáculos Públicos.

Finalmente, se procedió a la clausura del lugar y se labraron las actuaciones correspondientes.

