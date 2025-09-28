Ruta 38: detectaron a un automovilista alcoholizado con más de 2 gramos en sangre

Durante un patrullaje preventivo en barrio Centro de Parque Siquiman, personal policial observó un Ford Focus detenido sobre la banquina de Ruta 38 y Calle Punilla. Al identificar al conductor, notaron que presentaba aliento etílico, por lo que solicitaron la colaboración de la Policía Caminera.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,10 gramos por litro de alcohol en sangre, más de cuatro veces lo permitido por la legislación vigente. El procedimiento fue entregado sin aprehensión ni secuestro del vehículo, que quedó bajo la custodia de un amigo del conductor, de acuerdo a lo dispuesto por la fiscalía interviniente.