Una mujer de 47 años fue vista por última vez en Córdoba el 25 de septiembre

La Fiscalía solicita colaboración para encontrar a Laura Jimena Ramírez, quien se ausentó de su hogar el jueves 25 de septiembre.
domingo, 28 de septiembre de 2025 · 16:03

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 1, emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Laura Jimena Ramírez, de 47 años, vecina de barrio Yofre I de la ciudad de Córdoba.

La mujer mide 1,60 metros, es de contextura robusta, tez morena y cabello corto, ondulado y de color negro. Según se informó, se ausentó de su domicilio el pasado jueves 25 de septiembre y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse con la Unidad Judicial 12, al teléfono 351-5642877, o presentarse en la sede ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba.

