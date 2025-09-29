Atropellaron a un ciclista en el Camino del Cuadrado

Un ciclista de 50 años resultó herido este sábado luego de ser atropellado por un automóvil en el Camino del Cuadrado.

El episodio ocurrió pasado el mediodía, a la altura del kilómetro 6, cuando un Suzuki Fun conducido por un hombre oriundo de Córdoba capital embistió al rodado menor por causas que aún se investigan.

De acuerdo a lo informado por Seguridad Ciudadana de Valle Hermoso, el ciclista fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias y luego trasladado al Hospital de La Falda con diagnóstico de politraumatismos.

En el operativo colaboraron personal policial, Bomberos Voluntarios de Valle Hermoso y efectivos de la Policía Caminera.