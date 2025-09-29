Buscan a un joven de San Marcos Sierras desaparecido desde el 15 de septiembre

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Favio Marcia Griffone, un hombre de 36 años cuyo último domicilio se registra en la localidad de San Marcos Sierras.

Según la información oficial, Griffone mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene cabello negro, un diente partido en el lado derecho y lleva un piercing en la nariz.

Fue visto por última vez el 15 de septiembre en la localidad de San Marcos Sierras. Desde entonces, no se registran novedades sobre su paradero.

Las autoridades solicitan que cualquier información pueda ser comunicada en sede judicial o en la dependencia policial más cercana.