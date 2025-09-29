Choque fatal en Leones: murió una mujer y dos acompañantes resultaron heridos

Un fatal accidente vial se registró en las últimas horas en el sudeste provincial, a la altura de Leones (departamento Marcos Juárez).

El hecho ocurrió en el kilómetro 462 de la Ruta Nacional 9, donde por causas que aún se investigan, una camioneta Ford Ecosport colisionó contra un camión Ford 1723 con acoplado, conducido por un hombre de 53 años.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 71 años que viajaba en la camioneta falleció en el acto. En tanto, un hombre de 68 años y otra mujer de 71, que también iban en el rodado menor, fueron trasladados a un centro médico de la zona con lesiones de consideración.

La Fiscalía interviniente ordenó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.