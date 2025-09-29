Choque múltiple en la colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz

Un choque múltiple alteró la tarde del domingo en la colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura del kilómetro 1.300, en jurisdicción de Malagueño.

El siniestro se produjo alrededor de las 20.30 y afectó a cuatro vehículos que, por motivos aún bajo investigación, habrían colisionado por alcance. La disposición de los rodados obligó a interrumpir dos carriles en el sentido Villa Carlos Paz–Córdoba, lo que generó demoras en la circulación.

Bomberos Voluntarios de Malagueño acudieron con tres dotaciones y asistieron a los ocupantes, quienes sufrieron lesiones menores sin necesidad de traslados hospitalarios. También colaboraron en el operativo personal de Policía Caminera, Guardia Local y los servicios de emergencias Vittal.