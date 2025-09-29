Cocaína, marihuana y municiones, el saldo de un operativo policial en Córdoba

Un operativo realizado en barrio Hipólito Irigoyen terminó con la detención de un hombre y el secuestro de diversos elementos relacionados al narcomenudeo.

Durante el procedimiento, la Policía incautó una mochila que contenía una pistolera de neopren, una balanza de precisión, cartuchos de distintos calibres, vainas servidas y más de 46 envoltorios con cocaína. También se hallaron dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

La acción contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que intervino para reforzar las tareas de investigación y control en la zona.