Córdoba: buscan a Cintia Molina, desaparecida en barrio San Lucas

La Unidad Judicial 8 de la ciudad de Córdoba pidió colaboración para dar con el paradero de Cintia Carolina Molina, de 40 años, domiciliada en barrio San Lucas.

Según los datos difundidos, la mujer es de contextura robusta, mide 1,54 metros, tiene cabello rubio teñido, ojos marrones y tez blanca. Además, posee un tatuaje en el pecho, lateral izquierdo, con la palabra “Ester”.

Fue vista por última vez el 11 de septiembre de 2025 en su domicilio, vestida con un pantalón azul y una campera negra inflable.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea aportada en sede judicial o en la dependencia policial más cercana.