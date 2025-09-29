Córdoba: persecución por un auto robado terminó con un detenido y dos policías heridos

Un operativo policial en Córdoba capital terminó con un detenido y dos efectivos heridos, tras la persecución de un automóvil robado en la ciudad.

El hecho comenzó cuando una mujer fue interceptada por dos sujetos armados en barrio Valle Cercano. Los delincuentes, que se desplazaban en motocicleta, la amenazaron y le sustrajeron su vehículo, un Ford Fiesta, además de pertenencias personales.

Tras la denuncia, se montó un operativo de búsqueda que permitió ubicar el rodado en barrio Obispo Angelelli, donde uno de los sospechosos intentó esconderse en el patio de una vivienda. Allí fue sorprendido y reducido por los uniformados.

Durante el procedimiento, dos efectivos del Departamento Motocicletas Sur resultaron heridos. Uno de ellos fue embestido accidentalmente por un automóvil particular en plena persecución, mientras que su compañero cayó al intentar esquivar el impacto. Ambos fueron trasladados a la Clínica Vélez Sarsfield, donde recibieron asistencia médica. El automovilista involucrado no sufrió lesiones.

El detenido quedó a disposición de la justicia, mientras continúa la investigación para dar con el segundo delincuente que participó en el robo.