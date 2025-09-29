Explosión de garrafa dejó a un hombre atrapado bajo los escombros en Unquillo

Un hombre resultó gravemente herido anoche en la localidad de Unquillo, luego de que la explosión de una garrafa de 45 kilos provocara el derrumbe de su vivienda en barrio Villa Forchieri.

El hecho ocurrió en calle Del Trabajo al 200, donde la onda expansiva hizo colapsar el techo de la casa sobre la víctima. Bomberos Voluntarios trabajaron con dos dotaciones para rescatarlo entre los escombros.

El hombre presentaba múltiples fracturas y graves quemaduras en rostro, brazos, piernas y vías respiratorias. Fue asistido por un servicio de emergencias médicas, trasladado primero al Hospital José María Urrutia y luego derivado al Instituto del Quemado de Córdoba capital, donde permanece internado en estado crítico.

La Policía y Bomberos investigan las causas del siniestro.