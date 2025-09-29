Falleció un automovilista tras un impacto entre La Carlota y Santa Eufemia

Un trágico siniestro vial se registró en horas de la madrugada en el sur de la provincia, en el tramo que une La Carlota con Santa Eufemia.

En el kilómetro 96 de la Ruta Provincial Nº 4, un hombre de 40 años que conducía un Chevrolet Astra perdió la vida tras colisionar contra una camioneta Fiat Toro, al mando de otro hombre de 50 años.

Un servicio de emergencias que llegó al lugar constató el deceso inmediato del automovilista. En tanto, el otro conductor no sufrió heridas de consideración.

Las autoridades investigan las circunstancias que desencadenaron el impacto.