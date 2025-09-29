Fuertes vientos se llevaron el techo del natatorio de Despeñaderos

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 29 de septiembre de 2025 · 00:16

Despeñaderos. El fuerte viento que abarcó a diversas localidades de la provincia, dejó a su paso destrozos de diferentes características, como voladura de techos y decenas de árboles caídos.
La localidad de Despeñaderos no fue la excepción y el viento que alcanzó durante la madrugada del pasado sábado ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora, destruyó el techo de la pileta pública, un espacio único para Despeñaderos.
Uno de los profesores de este espacio, explicó la situación y la importancia del natatorio: “Muchos de las lonas quedaron sobre la pileta y otras se volaron. Es una lástima, este es un espacio que viene mucha gente de Despeñaderos pero también de otras localidades, como Los Molinos y San Agustín”. le dijo a Diario Sumario. 
Actualmente son más de 90 los asistentes, pero durante la primavera y el verano este número se incrementa, ya que es el momento de la escuela de verano, clases de técnicas de rescate en el agua, entre otras actividades.
 

Más de
vientos Despeñaderos natatorio

Comentarios