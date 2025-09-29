Fuertes vientos se llevaron el techo del natatorio de Despeñaderos

Despeñaderos. El fuerte viento que abarcó a diversas localidades de la provincia, dejó a su paso destrozos de diferentes características, como voladura de techos y decenas de árboles caídos.

La localidad de Despeñaderos no fue la excepción y el viento que alcanzó durante la madrugada del pasado sábado ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora, destruyó el techo de la pileta pública, un espacio único para Despeñaderos.

Uno de los profesores de este espacio, explicó la situación y la importancia del natatorio: “Muchos de las lonas quedaron sobre la pileta y otras se volaron. Es una lástima, este es un espacio que viene mucha gente de Despeñaderos pero también de otras localidades, como Los Molinos y San Agustín”. le dijo a Diario Sumario.

Actualmente son más de 90 los asistentes, pero durante la primavera y el verano este número se incrementa, ya que es el momento de la escuela de verano, clases de técnicas de rescate en el agua, entre otras actividades.

