Grave accidente en Villa Dolores: dos jóvenes hospitalizadas y un conductor prófugo

La mañana de este domingo, la tranquilidad de Villa Dolores se vio interrumpida por un violento accidente vial ocurrido en calle 25 de Mayo al 2000. Una motocicleta Mondial 110 cc, en la que viajaban dos jóvenes, fue embestida por una Fiat Toro, cuyo conductor huyó tras la colisión.

La motocicleta era conducida por una joven de 25 años, acompañada por otra de 21. Como consecuencia del impacto, la conductora sufrió una fractura de pelvis, mientras que su acompañante presentó una fractura de muñeca.

Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Villa Dolores, donde permanecen internadas bajo atención médica.

La Policía trabaja en la búsqueda del conductor de la camioneta, con el objetivo de identificarlo y determinar las circunstancias del hecho, que generó fuerte conmoción en la ciudad.