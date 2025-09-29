Intentó sobornar con $50.000 a la Caminera en Colonia Caroya y terminó detenido

Un episodio insólito se registró en las últimas horas en Colonia Caroya, cuando un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires fue detenido tras un control vehicular realizado por la Policía Caminera sobre la Ruta Nacional 9.

Durante la inspección, los efectivos detectaron que el conductor trasladaba un arma de fuego sin la documentación correspondiente. Al momento de ser notificado de la infracción, el hombre intentó sobornar a los policías ofreciendo 50.000 pesos para evitar el procedimiento.

La situación fue inmediatamente informada a las autoridades judiciales y el hombre quedó a disposición de la justicia, mientras que el arma fue secuestrada.