Lo buscaban por un robo y lo atraparon en la Avenida Cárcano

Durante las tareas de patrullaje que realizaba el personal del Comando de Acción Preventiva, se detuvo a un hombre de 33 años que era buscado por un robo ocurrido en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocerse, todo ocurrió cerca de la 1,30 horas en la esquina de Avenida Cárcano y Rawson del barrio Miguel Muñoz A/.

Al percatarse de la presencia policial, el sujeto comenzó a mostrar una actitud sospechosa y cuando se chequearon sus datos, arrojó que tenía pedido de captura por un hecho de robo calificado con lesiones graves.

Se dispuso su inmediato traslado a la comisaría y fue puesto a disposición del magistrado interviniente.