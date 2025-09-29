Más de 20 detenidos y vehículos secuestrados en un mega operativo en Río Cuarto

Fin de semana de intensos operativos
Más de 20 detenidos y vehículos secuestrados en un mega operativo en Río CuartoLa policía realizó allanamientos que dejaron detenidos, secuestro de autos y motos con pedido judicial, además de armas y objetos robados.
Un amplio despliegue policial se desarrolló durante el fin de semana en la ciudad de Río Cuarto y culminó con más de 20 personas detenidas por distintos delitos e infracciones.
De acuerdo con lo informado por la Policía de Córdoba, los procedimientos incluyeron allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se secuestraron 20 vehículos —entre automóviles y motocicletas, cinco de ellos con pedidos judiciales—, dos armas de fuego y numerosos elementos robados.
Los operativos contaron con la participación de agentes de Tránsito y de la Guardia Local de Prevención, que colaboraron en las tareas de control. También se brindó apoyo al área de Espectáculos Públicos en la intervención de eventos no autorizados.