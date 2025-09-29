Murió un hombre tras un mes de internación por un incendio en su vivienda

Un hombre de 73 años perdió la vida luego de permanecer internado durante casi un mes a raíz de un incendio ocurrido en su vivienda de barrio Jardín Hipódromo.

El hecho se había registrado el pasado 28 de agosto en una casa ubicada sobre calle Rafael Sanzio al 700, donde la víctima sufrió una grave intoxicación por monóxido de carbono. Tras el siniestro, fue derivado al Instituto del Quemado y posteriormente al Hospital San Roque, donde permaneció internado hasta la víspera.

Médicos de ese centro de salud confirmaron el fallecimiento del hombre, pese a los esfuerzos realizados para estabilizar su cuadro.