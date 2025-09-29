Rescataron a un parapentista herido en la zona de Cuchi Corral

Un parapentista de 37 años resultó herido este lunes por la tarde en la zona de Cuchi Corral, en cercanías de La Cumbre, luego de sufrir un accidente mientras realizaba la actividad aérea.

El hecho ocurrió a unos 150 metros sobre el barranco, al oeste de la rampa de lanzamiento, en un sector de difícil acceso próximo a la estancia de Cuchi Corral.

El deportista, oriundo de Ceres, provincia de Santa Fe, fue hallado con politraumatismos varios, aunque permaneció consciente durante todo el operativo de rescate.

En el lugar trabajaron el móvil 5 de Bomberos Voluntarios de La Cumbre, a cargo del cabo primero Marcos Cena junto a tres bomberos; un móvil de ETAC con cuatro integrantes; personal de Policía local y Defensa Civil Provincial, además de una ambulancia del CEM, que se encargó del traslado del herido para su atención médica.