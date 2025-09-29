Tensión en Carlos Paz: un joven armado con un cuchillo se atrincheró en una casa

Momentos de tensión se vivieron esta mañana en Villa Carlos Paz, cuando un joven de 25 años sufrió un brote psiquiátrico y se atrincheró dentro de una vivienda ubicada en calle Gobernador Ortiz, portando un cuchillo.

En la casa convivían también adultos mayores, quienes alcanzaron a salir antes de que la situación se agravara. Vecinos alertaron de inmediato a la Policía, que acudió al lugar junto al grupo especial ÉTER.

Tras varios minutos de negociación, los efectivos lograron que el joven desistiera de las amenazas y depusiera su actitud. Finalmente, fue reducido de manera segura y trasladado a un centro de salud para su evaluación médica y psiquiátrica.

El operativo evitó que hubiera heridos, aunque la escena generó alarma en el barrio y movilizó a un importante número de agentes.