Tragedia vial en Córdoba: un hombre falleció en un impacto frontal

Un violento choque frontal ocurrido en la madrugada de este lunes dejó como saldo la muerte de un hombre de 40 años en el sur de la provincia de Córdoba.

El siniestro se produjo alrededor de las 6 de la mañana, en el kilómetro 96 de la ruta provincial 4, en el tramo que une a las localidades de La Carlota y Santa Eufemia.

Por causas que aún son materia de investigación, un Chevrolet Astra, conducido por la víctima fatal, impactó de frente contra una Fiat Toro en la que viajaba un hombre de 50 años.

El conductor del Astra murió en el acto debido a la violencia del impacto, mientras que el otro automovilista sufrió lesiones leves y fue trasladado a un hospital de la zona, donde permanece fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos viales para determinar las circunstancias que provocaron la tragedia.