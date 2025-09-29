Incidentes en la previa de Instituto-Lanús

Tres detenidos en Alta Córdoba tras disturbios antes del partido

Una riña entre simpatizantes terminó con agresiones a la Policía, que utilizó armamento menos letal para dispersar a los involucrados.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 29 de septiembre de 2025 · 10:03

En barrio Alta Córdoba, tres personas fueron detenidas luego de un violento episodio en la previa del partido entre Instituto y Lanús.

La riña se desató entre simpatizantes en las inmediaciones del estadio. Cuando la Policía intentó intervenir, los efectivos fueron agredidos con piedras, lo que obligó a utilizar armamento menos letal para dispersar a los participantes y restablecer el orden.

Los tres detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia.

Comentarios