Tres detenidos en Alta Córdoba tras disturbios antes del partido

En barrio Alta Córdoba, tres personas fueron detenidas luego de un violento episodio en la previa del partido entre Instituto y Lanús.

La riña se desató entre simpatizantes en las inmediaciones del estadio. Cuando la Policía intentó intervenir, los efectivos fueron agredidos con piedras, lo que obligó a utilizar armamento menos letal para dispersar a los participantes y restablecer el orden.

Los tres detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia.