Tres detenidos en Alta Córdoba tras disturbios antes del partido

Incidentes en la previa de Instituto-Lanús
Tres detenidos en Alta Córdoba tras disturbios antes del partidoUna riña entre simpatizantes terminó con agresiones a la Policía, que utilizó armamento menos letal para dispersar a los involucrados.
En barrio Alta Córdoba, tres personas fueron detenidas luego de un violento episodio en la previa del partido entre Instituto y Lanús.
La riña se desató entre simpatizantes en las inmediaciones del estadio. Cuando la Policía intentó intervenir, los efectivos fueron agredidos con piedras, lo que obligó a utilizar armamento menos letal para dispersar a los participantes y restablecer el orden.
Los tres detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia.