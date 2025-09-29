Tres detenidos por haber montado un kiosco de drogas en Villa Carlos Paz

Tras dos allanamientos que se hicieron en la ciudad de Villa Carlos Paz, se detuvo a tres personas y se desmanteló un «kiosco de drogas» que funcionaba en el barrio La Quinta.

El personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante una investigación que se extendió por varios meses y logró el secuestro de varias dosis de e varias dosis de cocaína y marihuana, una balanza digital y elementos aparentemente de fraccionamientos de sustancias ilícitas.

Los procedimientos se realizaron en los Pasajes Potosí S/N y Público S/N, en domicilios ubicados a escasos metros de un colegio (primario y secundario) y un dispensario.

En el lugar, se constató que el grupo era liderado por una mujer que comercializaba la droga junto a su padre y utilizaba a su sobrino para ejercer el mismo delito. Además, operaban con la modalidad de delivery en diversos barrios de la ciudad.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de los detenidos a sede judicial por comercialización agravada de estupefacientes.