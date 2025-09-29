Un auto se prendió fuego en la Variante Costa Azul y quedó destruido

Villa Carlos Paz
Un auto se prendió fuego en la Variante Costa Azul y quedó destruidoA bordo del rodado, se trasladaba un joven acompañado de su esposa y su hijo de cuatro años.
Un vehículo se prendió fuego en las últimas horas en la Variante Costa Azul de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo minutos antes de la medianoche a la altura del kilómetro Nº3 y el rodado sufrió daños totales.
A bordo del automóvil Fiat Cubo, se trasladaba un joven de 25 años acompañado de su pareja y su hijo de 4 años, quienes resultaron ilesos y fueron asistidos por el servicio de emergencias.
El conductor circulaba por la ruta cuando se percató de la presencia de humo debajo del capot, detuvo su marcha y en cuestión de minutos, el fuego envolvió el rodado y lo consumió en su totalidad.