Villa Carlos Paz

Un auto se prendió fuego en la Variante Costa Azul y quedó destruido

A bordo del rodado, se trasladaba un joven acompañado de su esposa y su hijo de cuatro años.
Sucesos
lunes, 29 de septiembre de 2025 · 09:20

Un vehículo se prendió fuego en las últimas horas en la Variante Costa Azul de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo minutos antes de la medianoche a la altura del kilómetro Nº3 y el rodado sufrió daños totales.

A bordo del automóvil Fiat Cubo, se trasladaba un joven de 25 años acompañado de su pareja y su hijo de 4 años, quienes resultaron ilesos y fueron asistidos por el servicio de emergencias.

El conductor circulaba por la ruta cuando se percató de la presencia de humo debajo del capot, detuvo su marcha y en cuestión de minutos, el fuego envolvió el rodado y lo consumió en su totalidad.

