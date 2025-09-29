Un hombre fue detenido y otro escapó en un operativo policial en Córdoba

Un hombre fue detenido durante un operativo realizado en barrio Bajo Pueyrredón, en Córdoba capital. El procedimiento se desarrolló en el marco de un control policial de rutina y derivó en el hallazgo de diversos elementos vinculados a actividades delictivas.

Según informó la Policía de Córdoba, en el lugar se secuestraron más de 50 envoltorios con cocaína y marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y dos motocicletas, una de ellas con pedido judicial vigente.

En el operativo participó personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que colaboró con el procedimiento. Mientras tanto, otro hombre que estaba involucrado en los hechos logró darse a la fuga y permanece bajo investigación.