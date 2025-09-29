Un trabajador quedó atrapado en un montacargas en el Mercado de Abasto

Un trabajador quedó encerrado en un montacargas en el Mercado de Abasto de Córdoba y tuvo que ser rescatado por el personal del DUAR. Según pudo conocer EL DIARIO, el hecho ocurrió el domingo pasado en horas del mediodía en barrio Zepa y trascendió que tuvo como protagonista a un hombre de 53 años de edad.

El operativo se llevó adelante en calle De La Semillería al 1800 y trascendió que se encontraba descargando mercadería.

Por causas que se tratan de establecer, el hombre quedó encerrado en el habitáculo y no lograba salir por sus propios medios.

Mediante la aplicación de técnicas y el uso de herramientas específicas, el personal interviniente logró su rescate, constatando que se encontraba en buen estado de salud.