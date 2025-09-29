Una joven atacó a cuchillazos a su novio y lo dejó grave, ocurrió en Punilla

Violencia familiar en La Cumbre
Una joven atacó a cuchillazos a su novio y lo dejó grave, ocurrió en PunillaFue imputada por el presunto delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa.
Una joven de 18 años fue detenida en la ciudad de La Cumbre luego de haber atacado a cuchillazos a su novio, en un brutal hecho de violencia registrado el domingo pasado en la zona norte del Valle de Punilla. Según pudo conocer El Diario, el herido tiene 30 años y permanece internado en grave estado en el Hospital Domingo Funes.
El hecho ocurrió en la calle Deán Funes al 300 y trascendió que el sujeto sufrió una herida cortante en el torso.
Por disposición de la fiscal Paula Kelm, se ordenó la detención de la agresora y fue imputada por el presunto delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa.
En tanto, trascendió que el hombre está internado en terapia intensiva en estado crítico.