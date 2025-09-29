Una joven atacó a cuchillazos a su novio y lo dejó grave, ocurrió en Punilla

Una joven de 18 años fue detenida en la ciudad de La Cumbre luego de haber atacado a cuchillazos a su novio, en un brutal hecho de violencia registrado el domingo pasado en la zona norte del Valle de Punilla. Según pudo conocer El Diario, el herido tiene 30 años y permanece internado en grave estado en el Hospital Domingo Funes.

El hecho ocurrió en la calle Deán Funes al 300 y trascendió que el sujeto sufrió una herida cortante en el torso.

Por disposición de la fiscal Paula Kelm, se ordenó la detención de la agresora y fue imputada por el presunto delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa.

En tanto, trascendió que el hombre está internado en terapia intensiva en estado crítico.