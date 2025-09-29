Una mujer de 47 años fue vista por última vez en Córdoba el 25 de septiembre

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 1, emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Laura Jimena Ramírez, de 47 años, vecina de barrio Yofre I de la ciudad de Córdoba.

La mujer mide 1,60 metros, es de contextura robusta, tez morena y cabello corto, ondulado y de color negro. Según se informó, se ausentó de su domicilio el pasado jueves 25 de septiembre y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse con la Unidad Judicial 12, al teléfono 351-5642877, o presentarse en la sede ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba.