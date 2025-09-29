Violencia en Córdoba: Detuvieron a un hombre que atacó brutalmente a su madre

Un hombre fue detenido luego de haber atacado violentamente a su madre en una vivienda del barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba. La mujer sufrió una fractura de cadera y traumatismo de cráneo y se investiga cómo se originó la agresión.

El hecho se registró en un domicilio de la calle Agustín Garzón al 2600 y la víctima debió ser asistida por el servicio de emergencias.

La mujer fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Italiano para una mejor atención médica.

El personal policial tomó intervención en el caso y se procedió a la aprehensión del agresor, quien quedó a disposición de la justicia.