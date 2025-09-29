Violencia por la música alta, un hombre de 73 años se metió con una escopeta en la casa vecina

Discusión vecinal
Violencia por la música alta, un hombre de 73 años se metió con una escopeta en la casa vecinaEl hecho ocurrió en Monte Buey, donde un vecino mayor ingresó armado al domicilio de una mujer y fue detenido por la policía.
Un violento episodio sacudió a Monte Buey. Un hombre de 73 años terminó detenido después de entrar con una escopeta en la casa de su vecina. Todo se desencadenó por una pelea por el volumen de la música.
La discusión escaló hasta que el vecino decidió ingresar armado al domicilio de la mujer. La policía llegó rápidamente al lugar, lo redujo y secuestró la escopeta que llevaba consigo.
El hombre quedó a disposición de la justicia, mientras que la vecina no resultó herida, aunque sufrió un gran susto por la violenta irrupción.