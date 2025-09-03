Allanamientos en Río Cuarto: cuatro detenidos por un robo en un comercio

Personal policial de la Departamental Río Cuarto llevó a cabo una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, donde se logró la detención de cuatro hombres de 39, 40, 43 y 45 años, señalados como presuntos autores de un robo en un local comercial.

Durante los operativos se procedió al secuestro de varios elementos que estarían vinculados a la causa investigada: dos notebooks, cuatro teléfonos celulares, dos estéreos, un machete, un hierro tipo facón y una valija con prendas de vestir, entre otros objetos de interés.

Los detenidos, junto con lo incautado, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.