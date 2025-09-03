Asesinada y descuartizada: Buscan dar con los restos que faltan de Brenda Torres

Nuevos rastrillajes se ordenaron para tratar de esclarecer el femicidio de Brenda Torres, la joven de 21 años que fue asesinada y descuartizada y cuyos restos aparecieron en descampados y micro-basurales en la zona del Chateau Carreras. Los dos acusados por el brutal crimen se sometieron a la indagatoria, negaron los hechos y se abstuvieron de declarar.

Se trata de Cristian Aranda (38) y Gustavo Lencina (53), quienes deben someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas.

En simultáneo, la fiscalía que lidera Horacio Vázquez espera contar además con los resultados de la autopsia definitiva para que el cuerpo pueda ser entregado a la familia (al cumplirse casi dos meses del hecho).

También se encararán peritajes en sectores donde se presume que se hallarían los restos faltantes: en la zona de El Infiernillo, La Calandria y la avenida Del Piamonte. La abogada que representa a la familia, Daniela Morales Leanza, solicitó ampliar el radio de búsqueda y que se ordene a la Municipalidad que no realice tareas de limpieza en esos sectores determinados.

Los imputados se encuentran acusados de femicidio y la principal hipótesis es que la joven fue asesinada durante una reunión (celebrada a fines del mes de julio) donde se consumieron drogas y fue sometida a una golpiza fatal. Al percatarse de lo sucedido, los hombres habrían desmembrado el cuerpo y los habían descartado en distintos baldíos.