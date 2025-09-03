Buscan a un hombre desaparecido en Córdoba hace 5 meses

Córdoba. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 turno 7 de Córdoba activó una solicitud pública para encontrar a Pablo Sebastián Soto, un hombre de 44 años, quien fue visto por última vez hace cinco meses en la Manzana 22 lote 07 del barrio Ecotierra.

Para facilitar su identificación, se brindaron características físicas de Soto. Mide 1.80 metros, posee una complexión delgada y es calvo. A veces, se le puede observar con bigote. Un aspecto distintivo es la presencia de numerosos tatuajes en su cuerpo. Entre ellos, destaca una pantera en su pantorrilla y la imagen de un tiburón en uno de sus brazos.

Las autoridades dispusieron canales específicos para que la ciudadanía aporte datos. Toda información puede ser entregada en la Unidad Judicial 10 o en la Comisaría 21. Para comunicaciones telefónicas, se encuentra disponible el número 351 4481616, con los internos 34181, 34182 o 34184. Asimismo, se puede enviar un correo electrónico a [email protected]. La Unidad Judicial 10 está ubicada en la calle Ambargasta y Andalgala, en el barrio Empalme.

