Buscan una familia para un niño de nueve años en Córdoba

El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba abrió una convocatoria para encontrar una familia que adopte a un niño de nueve años. El pedido fue solicitado por la Unidad de Juezas n.° 7, a cargo de la magistrada Susana Ottogalli.

Se trata de un niño afectivo, con capacidad para vincularse con adultos y pares, expresar sus sentimientos y desplegar su creatividad a través del juego, el dibujo, la pintura y la escritura. Actualmente cursa tercer grado, aunque presenta algunas dificultades de aprendizaje derivadas de la escasa estimulación recibida.

El menor manifiesta su deseo de crecer en un entorno familiar que le brinde contención afectiva, material y emocional, respetando su historia e identidad. Además, asiste a un tratamiento psicológico que requiere continuidad.

Las personas interesadas en ofrecerle un hogar deberán residir en Córdoba e inscribirse a través de la página oficial del RUA: rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias, en la convocatoria de referencia n.° 06/25.