Carlos Paz: choque en Los Algarrobos dejó a un motociclista hospitalizado

Un accidente de tránsito se registró anoche en calle Paul Verlaine, barrio Los Algarrobos de Villa Carlos Paz.

En el lugar, un vehículo Ford Territory conducido por un hombre de 68 años impactó con una motocicleta Honda CB1 guiada por un joven de 23 años.

Tras el choque, el servicio de emergencias diagnosticó al motociclista un traumatismo en la pierna izquierda y dispuso su traslado al Hospital Sayago para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias médicas.