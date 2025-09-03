Se trasladaron a nueve abuelos

Clausuraron un geriátrico clandestino que funcionaba en Carlos Paz

El lugar no tenía habilitación y la justicia investiga si los residentes eran sometidos a golpes y maltratos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
miércoles, 3 de septiembre de 2025 · 14:03

Un allanamiento se hizo esta tarde para clausurar y desalojar un geriátrico clandestino que funcionaba en Villa Carlos Paz, luego que ex empleados y familiares de los residentes denunciaran que eran «golpeados» y sometidos a «maltratos».

Según pudo conocerse, se inició una investigación a partir del testimonio de personas que trabajaban en el lugar y se constató que el establecimiento no contaba con habilitación alguna. 

En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Segundo Turno y dentro del inmueble, ubicado en Lisandro de la Torre y Monteagudo, se secuestró documentación y se hallaron a nueve adultos mayores (dos de ellos con lesiones).

La encargada del lugar habló con EL DIARIO y desmintió la existencia de una residencia para adultos mayores, al tiempo que se esforzó por tapar la faja de clausura con una bandera.

Galería de fotos

Más de
geriátrico clandestino Villa Carlos Paz allanamiento abuelos golpeados

Comentarios