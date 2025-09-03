Clausuraron un geriátrico clandestino que funcionaba en Carlos Paz

Un allanamiento se hizo esta tarde para clausurar y desalojar un geriátrico clandestino que funcionaba en Villa Carlos Paz, luego que ex empleados y familiares de los residentes denunciaran que eran «golpeados» y sometidos a «maltratos».

Según pudo conocerse, se inició una investigación a partir del testimonio de personas que trabajaban en el lugar y se constató que el establecimiento no contaba con habilitación alguna.

En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Segundo Turno y dentro del inmueble, ubicado en Lisandro de la Torre y Monteagudo, se secuestró documentación y se hallaron a nueve adultos mayores (dos de ellos con lesiones).

La encargada del lugar habló con EL DIARIO y desmintió la existencia de una residencia para adultos mayores, al tiempo que se esforzó por tapar la faja de clausura con una bandera.