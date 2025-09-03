Traslasierra. Un incendio forestal avanza en la zona de Paraje Corralito, en jurisdicción de La Paz, y mantiene en vilo a la región del valle de Traslasierra. El foco ígneo obligó a desplegar un importante operativo que incluye dotaciones de bomberos voluntarios, brigadistas especializados y apoyo aéreo.

En el lugar trabajan bomberos de La Paz, Villa Dolores, San Javier, Villa de las Rosas y Yacanto, además de efectivos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF).

Las tareas en tierra son reforzadas desde el aire. En las últimas horas se sumó un avión hidrante de la Dirección General de Aeronáutica de Córdoba y otro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), que realizan descargas para contener el avance de las llamas.

Las autoridades provinciales y municipales se mantienen en alerta por la magnitud del incendio, mientras los equipos trabajan de manera coordinada para evitar que el fuego se propague hacia zonas pobladas.