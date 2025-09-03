¿Cómo está el jubilado que sufrió una brutal golpiza en Carlos Paz?

El jubilado de 82 años que fue sufrió un asalto violento en la ciudad de Villa Carlos Paz y fue sometido a una brutal golpiza, permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Aeronáutico y lucha por su vida. Dante Pedrotti es militar retirado y el sábado pasado, en horas de la noche, se encontraba durmiendo junto a su esposa cuando fue sorprendido por dos delincuentes que ingresaron a su casa y los amenazaron para robarle.

Los malvivientes se mostraron extremadamente violentos y se presume que contaban con algún tipo de dato concreto. En ese sentido, trascendió que se hicieron con joyas y otros elementos de valor que había en una caja fuerte y no se interesaron por los electrodomésticos que había dentro de la propiedad.

En medio del episodio, uno de los ladrones agarró un sable y comenzó a provocarle cortes al hombre, quien sufrió una hemorragia intracraneal. El episodio delictivo se produjo en una vivienda ubicada en Sarmiento y Curuzú Cuatiá y la peor parte se la llevó él, quien resultó con hematomas en la cabeza, coágulos, un pulmón perforado y dos costillas fracturadas.

Antes de irse, los delincuentes los dejaron encerrados en el baño.

«Lo torturaron»; contó Gisela, la hija del matrimonio, quien confirmó a EL DIARIO: «Está crítico pero estable y vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas»; añadió la mujer. Y es que Pedrotti sufrió un infarto que agravó su cuadro de salud.

El personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla se encuentra investigando el caso, se analizan las cámaras de seguridad y por el momento no hay detenidos.