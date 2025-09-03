Controles masivos en Carlos Paz dejaron 12 motos retenidas

Durante la jornada del 2 de septiembre, la Departamental Punilla desplegó operativos potenciados de prevención en Villa Carlos Paz, Cuesta Blanca, Icho Cruz, Bialet Massé, San Roque, Estancia Vieja, Santa Cruz del Lago y Villa Parque Siquiman.

Los procedimientos, que contaron con la participación de unidades especiales como DUAR, SEOM, Guardia de Infantería, Policía Barrial, CAP y EME, incluyeron controles vehiculares, de motocicletas y de personas en barrios como Malvinas, José Muñoz y Altos de San Pedro.

El balance arrojó 377 personas identificadas, 209 automóviles y 260 motocicletas controladas. Se secuestraron 11 motos por infracciones al Código de Convivencia y otra por delito, además de un automóvil que registraba pedido de secuestro. También se realizaron 25 entrevistas con vecinos en las zonas intervenidas.

Los operativos fueron supervisados por el director de la Unidad Regional Departamental, comisario mayor Claudio Sánchez, y el subdirector, comisario inspector Hernán Guayanes, quienes adelantaron que los controles continuarán en la región.