Córdoba: un detenido tras huir en un auto buscado por la justicia

En la tarde de ayer, un hombre mayor de edad fue detenido en barrio Villa Allende Parque luego de protagonizar una persecución policial. El individuo circulaba en un Volkswagen Polo que tenía pedido de secuestro por causas judiciales y, al advertir la presencia de efectivos policiales, intentó evadir el control.

Según informaron fuentes oficiales, la alerta se activó a través de las cámaras de videovigilancia que detectaron al vehículo en la zona, donde estaría vinculado a distintos hechos delictivos. Ante el operativo, el sospechoso emprendió la fuga y finalmente fue interceptado en la intersección de avenida Donato Álvarez y Chaquira.

Noticias Relacionadas Allanamientos en Río Cuarto: cuatro detenidos por un robo en un comercio

En el procedimiento se secuestró el rodado y también diversos elementos entre los que se encontraban un inhibidor tipo handy, una llave magnética, herramientas, un arma blanca y otros objetos de interés para la causa.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.