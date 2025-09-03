Villa Carlos Paz. Dante Pedrotti, el jubilado de 82 años que fue víctima de un violento asalto el pasado sábado en Villa Carlos Paz permanece internado en terapia intensiva del Hospital Aeronáutico de la ciudad de Córdoba. Su estado continúa siendo crítico pero estable, según el último parte médico difundido hoy.

Los especialistas indicaron que se aguarda la evolución de su cuadro, sobre todo en lo referido a la función cardíaca, ya que tras el ataque el hombre sufrió un infarto. En las últimas horas se le practicó una nueva tomografía (TAC) que no mostró grandes cambios en el área neurológica. Además, se le realizaría un ecocardiograma para evaluar la función cardíaca postinfarto y, en un futuro, cuando su condición lo permita, se prevé un estudio hemodinámico para diagnosticar y tratar los vasos coronarios comprometidos.



Un asalto marcado por la violencia

El caso generó conmoción en la ciudad. Dante Pedrotti, militar retirado, se encontraba el sábado por la noche descansando junto a su esposa cuando dos delincuentes ingresaron a su vivienda, ubicada en Sarmiento y Curuzú Cuatiá.

Los ladrones se mostraron extremadamente violentos y se presume que actuaron con información previa, ya que se llevaron joyas y objetos de valor que estaban guardados en una caja fuerte, sin interesarse por los electrodomésticos.

Durante el robo, uno de los asaltantes tomó un sable y atacó al jubilado, provocándole cortes y graves lesiones: hematomas en la cabeza, coágulos, un pulmón perforado y dos costillas fracturadas. Además, sufrió una hemorragia intracraneal.

Antes de escapar, los delincuentes encerraron a la pareja en el baño. “Lo torturaron”, relató Gisela, hija del matrimonio, quien aseguró que su padre pelea por su vida.



La investigación

El caso está siendo investigado por la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla. Se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y, por el momento, no hay personas detenidas.

